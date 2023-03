Tutino: “Napoli e Palermo simili. Vi racconto il gol più bello della mia carriera”

"Napoli e Palermo sono tanto simili, soprattutto il centro mi ricorda il centro storico di Napoli, forse Napoli è un pelino più grande. Però sono due città del sud bellissime e mi sto trovando benissimo. La cosa più strana che mi è accaduta da calciatore? Fare contemporaneamente danza classica e calcio. Però qualcosa di buono la danza me l’ha lasciata... (ride, ndr). Il gol più bello in carriera? Quello in rovesciata contro il Venezia, vestivo la maglia del Cosenza. Un gol importante che sancì la nostra salvezza e tecnicamente davvero molto difficile. Il compagno più casinista? Ho sempre avuto compagni molto tranquilli, anche per mia scelta. Prima delle partite preferisco stare tranquillo, concentrato".