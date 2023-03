Tutino: “Messi o Ronaldo? Ne scelgo uno. A Palermo un compagno mi ha impressionato”

"Campionati esteri? A me il calcio italiano piace. Forse in Spagna ed in Inghilterra sono più avanti di noi soprattutto come strutture, ma anche in Italia stiamo andando in questa direzione. Anche il Palermo sta portando avanti un certo tipo di progetto. Penso che bisognerebbe seguire le orme di queste società a livello di strutture che servono a far crescere i settori giovanili, le proprie squadre. Il calcio inglese è quello che seguo maggiormente, ma resto dell’idea che quello italiano sia uno dei più grandi campionati". Queste le dichiarazioni dell'attaccante del Palermo, Gennaro Tutino, intervistato ai microfoni di StarCasinò Sport.