Turris-Taranto 1-2, pugliesi di rimonta: l’ex Palermo Saraniti regala il successo

La formazione pugliese ha battuto a sorpresa i campani con il gol vittoria firmato dall'ex Palermo Saraniti

In una giornata in cui il Palermo stecca e si allontana dalle prime della classifica, da segnalare la brutta sconfitta della Turris, che esce sconfitta dalla sfida contro il Taranto. I campani, diretta concorrente del Palermo vengono puniti proprio da un ex rosanero, Andrea Saraniti che al minuto 72 ha permesso alla compagine pugliese di imporsi e di conquistare altri tre punti importanti nella corsa alla salvezza.