Turris, Santaniello: “Avellino sfortunato, Braglia top. A Torre Del Greco sto bene”

Le parole del centravanti dei campani che ha analizzato la partenza difficile dell'Avellino e il grande inizio della Turris

Il bomber della Turris è intervenuto nella serata di ieri ai microfoni di 696Tv nel corso del format 0825 analizzando le difficoltà dell'Avellino in questo avvio -ex squadra del centravanti- e la splendida partenza dei campani in questo primo scorcio di stagione.