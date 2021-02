Turris-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti impreparato sul gol, Lucca il migliore

Uno a due. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio “Amerigo Liguori”.

In occasione della sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero torna alla vittoria anche in trasferta grazie alla doppietta messa a segno da Lorenzo Lucca, siglando il suo gol numero dieci. Un successo prezioso per Roberto Crivello e compagni, il secondo di fila, in ottica playoff. Fondamentale in termini di convinzione ed autostima in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Roberto Boscaglia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6, Accardi 6, Palazzi 6, Somma 6, Crivello 6, Martin 6.5, De Rose 6, Broh 6, Rauti 6.5, Lucca 7.5, Valente 5.5, Marconi 6, Kanoute 6, Saraniti 6; Floriano 6, Peretti sv; Boscaglia 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6, Accardi 6, Palazzi 6, Somma 6, Crivello 6, Martin 6.5, De Rose 6, Broh 6, Rauti 6.5, Lucca 7.5, Valente 5.5, Marconi 6, Kanoute 6, Saraniti 6; Floriano 6, Peretti sv; Boscaglia 6.5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 5, Accardi 6, Palazzi 5.5, Somma 5.5, Crivello 6, Martin 5.5, De Rose 6.5, Broh 5.5, Rauti 6, Lucca 7.5, Valente 6, Marconi 6.5, Kanoute 5.5, Saraniti 5.5; Floriano 5.5, Peretti sv; Boscaglia 6.