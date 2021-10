Turris-Palermo, in vendita i biglietti per il settore ospiti: info e prezzi

Dettagli e info per assistere alla sfida tra Turris e Palermo, in programma domenica pomeriggio a Torre del Greco

Cinque giorni e sarà Turris-Palermo. In vista del match valevole per la nona giornata del Girone C di Serie C, il club campano ha reso noti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per assistere alla gara in programma domenica 17 ottobre alle ore 14:30 allo Stadio "Liguori".