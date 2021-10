Turris-Palermo, il pres. Colantonio: “Noi un modello, siamo stati impeccabili”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Turris al termine della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi

"Abbiamo avuto un Liguori pieno a metà, mi aspetto sempre di più". Parola di Antonio Colantonio . Il presidente della Turris , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi , andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco, ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di mister Caneo . Una vittoria, quella conquistata dalla Turris in occasione del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C , ottenuta grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Santaniello e Leonetti e nella ripresa da Pavone .

"Oggi (ieri, ndr) c’è stata la risposta del pubblico, ma mi aspetto che a questo crescendo della squadra ci sia anche quello dei tifosi perché questa squadra, non il presidente Colantonio, lo merita per il gioco che esprime, merita di avere la soddisfazione di sentire il ruggito del 'Liguori' e quindi uno stadio ancora più pieno - ha dichiarato Colantonio -. Ormai non lo dico solo io, lo dice tutta Italia. La Turris è presa come modello per il suo gioco, merito dell’allenatore, del direttore sportivo che ha creato questa squadra e a quelli che lavorano vicino. A volte si dice che il bel gioco non paga, com’è successo domenica a Bari. Non è vero. Quando si continua a giocare con questa intensità, con queste geometrie e questa forza, i risultati devono arrivare ed oggi devo dire che la Turris è stata impeccabile, è finita tre a zero nonostante abbiamo sbagliato due rigori", ha concluso.