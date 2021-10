Turris-Palermo, il doppio ex Campilongo: “Rosanero candidati alla promozione”

Il doppio ex di Turris e Palermo, Sasà Campilongo, si proietta alla sfida tra campani e rosanero in programma domenica alle ore 14.30

Sasà Campilongo si proietta alla sfida tra la Turris e il Palermo , in programma domenica 17 ottobre alle ore 14.30 in quel di Torre del Greco. L'ex attaccante di entrambe le compagini ha analizzato il cammino in questo avvio di campionato sia dei campani che dei rosanero nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'.

"Dovremmo aspettarci una partita spettacolare, tanto più dopo le prestazioni contro Bari e Foggia. La Turris è una squadra sbarazzina, ma subisce anche parecchio perché porta molti uomini in area e gioca con la difesa alta. Il Palermo deve fare attenzione, è una squadra che gioca un bel calcio. Magari i rosa, sulla carta, sono più forti, ma il Palermo dell’anno scorso dimostra quanto contino questi discorsi, così come il Bari o il Catanzaro che da anni provano a vincere e non ci riescono. Però vedo entrambe le squadre in buona salute, secondo me sarà una bella partita. I campionati si vincono a marzo-aprile, di certo non a metà ottobre. Ci sono ancora tanti mesi davanti, tante partite da disputare. Poi sì, il Bari sta facendo un buon cammino, ma non credo assolutamente che possa emulare quanto fatto dalla Ternana lo scorso anno. Non è un campionato per lepri, questo, ma credo comunque che la vittoria finale se la giocheranno loro, l’Avellino, il Palermo e il Catanzaro".