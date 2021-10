Turris-Palermo, i campani perdono una pedina: le decisioni del giudice sportivo

La Turris nella sfida di domenica contro il Palermo dovrà rinunciare a un pedina importante causa squalifica

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la disputa dell'ottava giornata di campionato del campionato di Serie C. Il Palermo domenica pomeriggio affronterà in trasferta la Turris che dovrà rinunciare a Francesco Di Nunzio, il difensore è stato espulso nel match contro il Bari e salterà la sfida contro i rosanero. In casa Palermo dovrà stare attendo Jacopo Dall'Oglio che, avendo ricevuto il suo quarto cartellino giallo, entra in diffida e dunque un giallo gli negherebbe di disputare la sfida contro la Virtus Francavilla.