Turris-Palermo, flop Floriano-Fella, male Peretti: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro la Turris

Il Palermo di Giacomo Filippi ha ceduto 3-0 alla Turris nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C (girone C). I rosanero, dopo un avvio di livello in cui non sono riusciti a concretizzare, sono entrati letteralmente nel pallone e hanno lasciato le redini del gioco ai campani. Prestazione da dimenticare quella offerta dai siciliani che restano a secco per quanto concerne le vittorie in trasferta, adesso testa alla Virtus Francavilla.