Turris-Palermo, Fabiano a testa alta: “Fatto una grande prestazione contro un avversario importante”

Parola a mister Fabiano.

Il tecnico della Turris, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Palermo di Roberto Boscaglia, ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione della gara andata in scena mercoledì pomeriggio allo Stadio “Amerigo Liguori”. E’ un momento tutt’altro che positivo per la compagine campana: cinque sconfitte nelle ultime sei partite e la zona playoff che si allontana.

“Penso che la Turris abbia fatto una partita importante. Spiace per il risultato, è un momentaccio, ma con prestazioni del genere ne usciremo. Abbiamo giocato contro un avversario importante, devo fare i complimenti alla mia squadra, anche se il risultato non ci premia. In questo momento ho questo organico e con questo devo lavorare, se arriverà qualcuno è ben accetto. Un allenatore si sente in discussione sempre, fa parte del gioco. L’importante è dare il massimo a testa alta, poi dipende dalla società e dai risultati. I risultati in questo momento non ci sono ed è giusto che la società prenda qualsiasi decisione. Ma io sono convinto che ci tireremo fuori”, sono state le sue parole.