Turris-Palermo, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro la Turris: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il Palermo dopo la convincente vittoria contro il Foggia, si appresta ad affrontare la Turris in trasferta. Match importante quello dei rosanero, che dovranno provare a dare continuità dopo la buona prestazione contro la compagine guidata da Zdenek Zeman. I campani saranno sicuramente un banco di prova importante per capire se la formazione siciliana può effettivamente ambire a lottare per le posizioni di vertice e alimentare le speranze di promozione in Serie B. Intanto domani, sabato 16 ottobre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domenica pomeriggio, alle ore 14:30, allo Stadio "Amerigo Liguori" e valevole per la nona giornata del Girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 12:15.