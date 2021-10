Turris-Palermo, Caneo: “Voglio riuscire a capire cosa possiamo fare”

Il tecnico della Turris, Bruno Caneo, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida dei campani contro il Palermo, in programma domani alle 14:30

Bruno Caneo, tecnico della Turris, presenta in conferenza stampa la prestigiosa sfida di domani contro il Palermo, in programma allo stadio "Amerigo Liguori" alle ore 14:30. Le due compagini si trovano attualmente a quota 13 punti in classifica, fattore che rende la gara un importante scontro diretto per mantenere la scia del Bari capolista e rimanere aggrappati al treno playoff. La Turris è reduce dalla sconfitta proprio contro i galletti, mentre i rosanero di Giacomo Filippi si sono imposti per 3-0 sul Foggia.