Turris, Fabiano: “Catania dietro solo a Ternana e Bari. Palermo? Ho un rimpianto”

Non vanno oltre lo 0-0 Catania e Turris.

Si conclude con un pareggio a reti bianche il match tra Catania e Turris, andato in scena ieri all'”Angelino Nobile” di Lentini. La formazione ospite, dopo un avvio di gara stentato, intensifica il pressing sui padroni di casa, che non riescono invece a rendersi quasi mai pericolosi. A commentare la buona prova offerta dalla sua squadra all’indomani del match è il tecnico della compagine campana Francesco Fabiano, soffermatosi anche sul prossimo complicato impegno che attenderà i suoi: quello contro il Palermo di Roberto Boscaglia.

“Nel primo tempo, soprattutto all’inizio, il Catania ci ha messo in difficoltà, però nel secondo tempo la Turris è uscita fuori alla grande, con autorità e penso che le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Però alla fine accetto sempre il risultato del campo perché il campo è sovrano. Abbiamo giocato quasi alla pari con un Catania che, al di la del blasone, ha una rosa di alto livello per qualità, per personalità e che resta dietro solo alle prime due. Per noi è un punto importante”.

Inevitabile, infine, la parentesi relativa alla trasferta di mercoledì a Palermo: “Giocare mercoledì e domenica ci fa bene, ma il problema non è quello. L’unica cosa che rimpiango è il viaggio di ritorno dopo questa trasferta e quello per raggiungere Palermo. Signorelli? Gli assenti hanno sempre torto. Quindi, con il massimo rispetto per gli assenti, voglio soltanto valorizzare quelli che sono andati in campo. Ovviamente se li abbiamo a disposizione ci fa solo piacere”.