Troppe battute d’arresto per il Palermo: è la squadra più sconfitta tra le prime 10

I rosanero sono la squadra con il maggior numero di sconfitte tra le prime dieci in classifica

Il Palermo sta vivendo una stagione altalenante, caratterizzata da pochi alti e molti bassi, nonostante l’obiettivo Serie A non sia stato espressamente dichiarato dalla società, ma fortemente auspicato dalla tifoseria. I rosanero sono attualmente settimi in classifica, con 45 punti all’attivo, ma con il numero più alto di sconfitte tra le prime dieci della Serie B.

Dopo la debacle di Bari , i siciliani contano 12 battute d’arresto: lo stesso numero registrato nella scorsa stagione, conclusa con il sesto posto in classifica. Di queste 12 sconfitte, 5 sono arrivate al “Renzo Barbera” e 7 in trasferta.

Ora Brunori e compagni dovranno evitare nuovi passi falsi, soprattutto in ottica playoff, dove non ci sarà spazio per ulteriori inciampi.