Triestina, Procaccio sfida il Palermo: “Nulla da perdere, giocheremo a viso aperto”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante della Triestina in vista del doppio confronto contro il Palermo

"All’inizio non era facile, loro erano molto aggressivi ed era difficili trovare spazi, poi facendo gol gli spazi si sono aperti proprio come piace a me, si è potuto giocare uno contro uno in campo aperto e sono riuscito nella ripresa a fare l’assist per Gomez - ha proseguito Procaccio, che scenderà in campo dal primo minuto anche in occasione della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Nereo Rocco" -. Come esterno mi trovo bene, ma mi agevola il fatto che noi tre davanti stiamo più stretti, molte volte infatti riesco a giocare in profondità piuttosto che da solo esterno, così posso puntare l’uomo. Ma è la forza del gruppo e la fiducia nei propri compagni che ci consentono di giocare con qualsiasi modulo, io ad esempio posso fare anche la mezzala ma in maniera che diventa quasi un trequartista".