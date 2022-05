Triestina-Palermo: Mirri 18 anni fa al “Rocco” da tifoso. E quella promozione in A…

Il 29 maggio 2004 l'ultimo incrocio fra Palermo e Triestina, che torneranno a sfidarsi domenica 8 e giovedì 12 maggio

"L'ultima volta, la più dolce valse la promozione in A". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul doppio confronto fra Triestina e Palermo. Domenica 8 maggio, alle ore 17:30, andrà in scena al "Nereo Rocco" il primo atto del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Poi, giovedì 12 maggio, gli uomini di Silvio Baldini torneranno ad affrontare i friulani fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Lì dove 18 anni fa il Palermo ha sfidato per l'ultima volta la Triestina, battendo l'Unione per 3-1. E fu grande festa, con i rosanero che riuscirono a conquistare la promozione in Serie A dopo 32 anni.