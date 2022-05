Triestina-Palermo, Milanese: “Due squadre storiche, un peccato che una debba uscire”

L'AU della Triestina commenta così l'accoppiamento dei sorteggi dei playoff di Serie C in cui gli alabardati hanno pescato il Palermo

L'avversaria della Triestina al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C sarà proprio il Palermo , con la gara d'andata in programma domenica sera allo stadio "Nereo Rocco". Mauro Milanese , amministrazione unico della Triestina , è intervenuto così ai microfoni dei canali ufficiali alabardati:

"La squadra ha fatto una bella partita sin dall'inizio, questo ha spinto l'ambiente, che ci ha sostenuto. Il ritorno del pubblico è stato favoloso, la curva Furlan è quella che ci crea l'ambiente giusto per spingere la squadra. D'accordo con Palermo, sia da noi che da loro le curve costeranno solo 5 euro, in un'ottica di un pubblico sempre più numeroso. Si affrontano due capoluoghi di regione, due squadre storiche, due impianti bellissimi. Purtroppo una delle due dovrà interrompere il suo cammino, un peccato. Speriamo di vincere con il tifo, come abbiamo fatto ieri".