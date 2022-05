Triestina-Palermo, info per il settore ospiti: il costo dei biglietti al Nereo Rocco

Info e costi sui biglietti realtivi alla gara di andata della fase Nazionale dei playoff promozione Serie C, Triestina-Palermo. Prezzi popolari al Nereo Rocco per il match programma domenica 8 maggio alle 17.30

Dalle ore 17.00 di giovedì 5 maggio è aperta la prevendita per la partita Triestina-Palermo, primo turno playoff nazionale in programma allo Stadio "Nereo Rocco" domenica 8 maggio alle 17.30. In occasione di questa gara saranno a disposizione i settori Curva Furlan, Tribuna Pasinati e Curva Trevisan ospiti con le seguenti tariffe e modalità di acquisto: