Triestina-Palermo, Il Piccolo: “La spinta del Rocco sarà decisiva”

"Sorteggio non benevolo ma l’atteggiamento della squadra con la Pro Patria è stato positivo", scrive Il Piccolo

Il Palermo, in quanto "testa di serie", giocherà il ritorno in casa al "Renzo Barbera" giovedì 12 maggio alle ore 20:30. Ed in caso di parità nel doppio confronto passerà al turno successivo. Non varranno i gol in trasferta; non sono previsti né tempi supplementari, né rigori. "Il sorteggio è stato poco benevolo ancora una volta con gli alabardati? Beh affrontare una tra Renate, Cesena, Feralpi o Entella sarebbe stato molto più semplice, specie per il fattore ambientale. Però nel calcio l’atteggiamento mentale e l’entusiasmo contano tantissimo. E allora, pur sapendo che i favori del pronostico sulla carta sono dalla parte dei rosanero, sarà decisivo che la Triestina sappia crederci e senza ansie", si legge.