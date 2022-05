Triestina-Palermo, dato biglietti venduti: 900 supporters rosanero nel settore ospite

Il dato aggiornato dei biglietti venduti per la gara d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C tra Triestina e Palermo

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta a sfidare la Triestina di Cristian Bucchi nella gara d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C. Allo stadio Nereo Rocco di Trieste saranno presenti almeno 900 tifosi del Palermo nel settore ospite. Complessivamente, invece, sono 5700 i biglietti staccati per la gara in programma domenica pomeriggio alle ore 17.30. L'ipotesi più probabile è che nelle ultime ore venga sfondato il muro dei 6000 presenti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...