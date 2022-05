Triestina-Palermo, i convocati di mister Bucchi: out in sette, l’elenco completo

Ecco i ventitré calciatori della Triestina convocati da mister Bucchi per la sfida contro il Palermo di Silvio Baldini

Sono ventitré i calciatori della Triestina convocati dal tecnico Cristian Bucchi per la gara contro il Palermo. La partita, valevole per l'andata del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, andrà in scena alle ore 17.30 allo Stadio "Nereo Rocco". Diversi gli assenti, costretti a saltare il match di oggi: Bova, Capela, Iotti, Litteri, Maracchi, Petrella e Sakor.