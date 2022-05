Triestina-Palermo: giallo per Gomez, salta il ritorno al “Barbera”

Il fantasista della Triestina, Guido Gomez, salterà la sfida di ritorno al "Renzo Barbera" in programma giovedì sera

Cattive notizie per la Triestina. Il fantasista di origini argentine, Guido Gomez, salterà infatti la sfida di ritorno del primo turno dei playoff nazionali di serie C contro il Palermo che andrà in scena giovedì sera al "Renzo Barbera". Fatale per il calciatore, già ammonito nel precedente turno di playoff in occasione del match contro la Pro Patria, una gomitata su Valente costatagli il cartellino giallo.