Triestina-Palermo, Bucchi: “Avessimo vinto 4-2 non avremmo rubato. Discorso riaperto”

Bucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni post Triestina-Palermo, gara d'andata vinta dai rosanero per 1-2 grazie alla doppietta di Floriano

"Primo tempo condizionato dai due cambi. Preparata la partita in un certo modo, alcune cose sono saltate subito. Galazzi ha giocato, ma non stava bene. siamo stati bravi, all'intervallo ci siamo compattati e abbiamo cambiato marcia. Sfiorato il gol quattro o cinque volte, avremmo meritato qualcosa in più. La partita è ancora viva, dobbiamo prendere quel gol come un segnale per il ritorno. Queste partite si decidono con gli episodi. Se avessimo vinto 4-2 non si sarebbe potuto dire nulla. Con un Palermo così non puoi permetterti gli errori fatti nel primo tempo. Poi quando subisci questi episodi sfortunati certamente vanno ad incidere sul risultato finale della gara. All'inizio siamo stati molli, non puoi permettertelo in una partita del genere contro una squadra che gioca in ripartenza e con le verticalizzazione. Abbiamo perso marcature nei due gol, che sono stati praticamente identici. Nel secondo tempo abbiamo continuato a fare la partita tenendo i ritmi alti. Meritavamo di più, dispiace non aver fatto due o tre gol, ma quello alla fine certamente ha riaperto il risultato".