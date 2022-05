Triestina-Palermo 1-2, regolamento playoff: i rosa si qualificano se…

Il Palermo di Silvio Baldini essendo la migliore terza dei tre gironi di Serie C potrà contare su un vantaggio non indifferente ai playoff

Il Palermo, dopo avere chiuso la regular season al terzo posto, fa il proprio debutto nei Playoff di Serie C al "Nereo Rocco" di Trieste, in occasione del primo turno nazionale del mini campionato. In quanto testa di serie, i rosanero, giocheranno in casa il ritorno della sfida contro la Triestina che non prevede supplementari né calci di rigore qualora si verificasse parità complessiva in termini di reti entro i 180' regolari.