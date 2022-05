Triestina-Palermo 0-2: rosa solidi ed intensi, doppio Floriano al Nereo Rocco

Palermo solido e autorevole che gestisce con personalità il match al Nereo Rocco. Zeo rischi per Massolo, ghiotte chances per Valente, Luperini e Floriano. Splendida doppietta del numero sette di Baldini che regala il doppio vantaggio ai rosa

Giallo anche per Dall'Oglio al minuto ventiquattro. Altra tegola per Bucchi, problemi fisici anche per Walter Lopez, lo rileva Galazzi. Floriano calcia bene con il destro ed Offredi alza la sfera in angolo. Valente cerca un ambizioso destro a giro ma Offredi gestisce senza affanni. Il Palermo cresce sul piano del ritmo e dell'intensità e prende progressivamente in mano le redini del match. Luperini si smarca tra le linee e galoppa in ripartenza, l'ex Trapani serve Valente in sovrapposizione che trova con un tirocross Floriano sul versante opposto bravo a battere Offredi da pochi passi. Palermo in vantaggio e tripudio rosanero nel settore ospiti del Nereo Rocco. Azione in fotocopia ad un'inezia dall'intervallo: Valente vola sul binario destro e trova Floriano pronto all'appuntamento sul secondo palo. Doppietta per l'ex Bari e Palermo sul velluto. Cartellino giallo per Marconi poco dopo. Primo tempo che si chiude con la compagine di Baldini meritatamente in vantaggio.