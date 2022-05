Triestina, Milanese: “Troppo facile segnare per il Palermo, squadre come loro…”

Le dichiarazioni di Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, al termine dei primo tempo della sfida contro il Palermo

"Sono sceso negli spogliatoi per sentire cosa dice il mister, abbiamo preso due gol in maniera troppo semplice, a campo aperto è stato troppo facile per il Palermo segnare e metterci in difficoltà. Queste squadre vanno affrontate con i giocatori vicini tra loro, per non farli partire in contropiede. I due infortuni avuti subito hanno fatto utilizzare due slot nella prima mezz’ora ora. La condizione psicologica è tutta dalla parte del Palermo adesso".