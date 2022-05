Triestina, Calvano: “Al Barbera cuore oltre l’ostacolo, Palermo in difficoltà fisica”

Le parole del centrocampista della Triestina, che ha detto la sua rispetto alla gara d'andata e alla prestazione sfoderata contro il Palermo nel match del 'Nereo Rocco', nel quale gli alabardati sono usciti sconfitti con il risultato di 1-2

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Vero che il primo tempo è stato di sofferenza, abbiamo concesso qualche palla gol e a volte ci hanno messo sotto, ma in realtà sono stati fatali solo gli ultimi 15 minuti, perché secondo me se riuscivamo a tenere lo 0-0, nella ripresa sarebbe stata un’altra partita. Queste sono sfide lunghe, c’è la possibilità di un ritorno, purtroppo abbiamo pagato caro due disattenzioni in fase difensiva che ci sono costate tornare in spogliatoio sotto di due reti - afferma Calvano -. Siamo stati bravi a non mollare nel secondo tempo, non era facile, ma abbiamo creato varie occasioni per fargli male e poi il gol con Rapisarda. Non ci siamo disuniti, avremmo fatto gol prima sarebbe arrivato sicuramente il 2-2 e forse qualcosa di più, ci abbiamo sempre creduto e loro nella ripresa li ho visti un po’ in difficoltà fisica. Adesso andiamo a giocarci il ritorno. Peccato per gli infortuni che ci perseguitano, poi ci sarà anche Gomez squalificato, siamo contati e arrivare così a questo punto della stagione è dura. Ma chi saremo, saremo: daremo tutte le forze e ce la metteremo tutta, per noi è l’ultima spiaggia per cui butteremo il cuore oltre l’ostacolo, poi il pallone è rotondo e può succedere di tutto. Noi non molliamo di certo e ce la giocheremo fino alla fine - continua il centrocampista -. Floriano e Valente hanno fatto un’ottima partita e ci hanno messo in difficoltà, sono partiti più forte, nel primo tempo hanno creato di più, noi forse abbiamo pagato il dispendio di energia importante contro la Pro Patria. Ma ripeto, se non concedi quelle due occasioni nel finale, è un altro tipo di partita".