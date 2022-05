Triestina, Bucchi: “Palermo? Le grandi sfide ci stimolano. Noi inferiori a nessuno”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Triestina in vista della sfida contro il Palermo di Silvio Baldini

"Giocare con il Palermo è positivo, ma non perché sia un avversario abbordabile: a noi servono partite di grande stimolo". Lo ha detto Cristian Bucchi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Alle ore 17:30, allo Stadio "Nereo Rocco", l'Unione affronterà fra le mura amiche il Palermo di Silvio Baldini, che farà il suo ingresso agli spareggi proprio a Trieste.

"Abbiamo un carico d'entusiasmo importante, cimentarci contro una piazza, uno stadio, una storia come quella del Palermo, ed un grande allenatore come Baldini penso che sia straordinario - ha proseguito Bucchi -. Si mettono a confronto due grandi città, tifoserie straordinarie, stadi pazzeschi. Il Palermo è una squadra forte con grandi qualità, con attaccanti forti, su tutti Brunori. Ma così come lo è il Palermo lo è anche la Triestina, noi non ci sentiamo inferiori a nessuno", le sue parole.

I rosanero, in quanto "testa di serie", avranno diritto a giocare il ritorno in casa, allo Stadio "Renzo Barbera" (giovedì 12 maggio, alle ore 20:30). Ed in caso di parità nel doppio confronto passeranno al turno successivo. Non sono previsti né tempi supplementari, né calci di rigore.