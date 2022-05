Triestina, Bucchi: “Palermo? Abbiamo dominato tre tempi su quattro”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Triestina, squadra eliminata dal Palermo ai playoff di Serie C

Diversi i temi trattati dal tecnico della Triestina: dal doppio confronto contro il Palermo di Silvio Baldini ai playoff di Serie C, alla morte del presidente Mario Biasin. "Dopo l’eliminazione di Palermo ci eravamo presi il week-end per metabolizzare, poi il lunedì mattina è arrivata l’improvvisa e terribile notizia. Mauro e Romina sono partiti per l’Australia, l’aspetto umano ha la priorità su tutto in questo momento. Siamo rimasti che ci saremmo aggiornati non appena la situazione si sarebbe delineata. Per ora sembra che ci possa essere una continuità, ma è presto per capire che tipo di sostegno sarà", le sue parole.