Triestina, Bucchi: “Noi camaleontici. Playoff? C’è pressione, prossimo turno…”

Le parole del tecnico della Triestina, Cristian Bucchi, a margine del successo maturato contro la Pro Patria

La Triestina batte la Pro Pratia e si qualifica alla fase nazionale dei playoff, dove affronterà il Palermo di Silvio Baldini. Intervenuto in sala stampa a margine del successo maturato in casa contro la compagine lombarda, è il tecnico biancorosso Cristian Bucchi.

"Era la partita che avevamo preparato, era quello che volevo vedere, non dovevamo speculare. Dovevamo fare la partita per vincere, si doveva andare avanti per merito, specie nella sfida secca davanti ai nostri tifosi. Abbiamo vinto per merito nostro e della nostra gente: il cuore pulsante della curva ci ha spinto così come la tribuna. Ci sono stati dei momenti difficili e lì si sono sentiti. Eravamo contati con tanti ragazzi che sono entrati in un momento particolare, come l'esordio choc di Visentin. L'atteggiamento della squadra è stato quello che deve essere sempre".

Sulla spinta del pubblico: "Giocare col pubblico è tutto diverso, il pubblico ti spinge ed è un obiettivo, festeggiare coi tifosi è la cosa più bella per i giocatori, così ci si riconosce a vicenda. Loro riconoscono l'impegno e la qualità della prestazione e tu riconosci loro la spinta che ti hanno dato e l'appoggio incondizionato. Dobbiamo vivere d'entusiasmo: noi dobbiamo entusiasmare loro e loro stanno entusiasmando noi".

Sul sistema di gioco: "Bisogna essere pratici: abbiamo due centrocampisti e quindi in mezzo giochiamo a due, non abbiamo terzini di ruolo e abbiamo giocatori che in questo momento sono più adatti a giocare a tre davanti. Ho cercato un sistema che potesse esaltare le qualità di gioco dei giocatori a disposizione. Siamo duttilissimi e camaleontici. Mi piacerebbe poter dare continuità perché con questo sistema abbiamo fatto vedere ottime cose".

Sui playoff: "La Triestina è l'unica squadra ad aver vinto in casa in questo turno playoff? Queste partite sono micidiali, gli altri non hanno niente da perdere mentre tu sei costretto a vincere e passare il turno, hai tutte le pressioni. Noi non dovevamo speculare. Dispiace perché dovevamo finire 2-0 e invece abbiamo preso un golletto che ci ha tenuti attaccati alla partita fino al recupero. Ma dal prossimo turno, avendo i 180' c'è la possibilità di gestire, cosa che comunque non dovremo fare noi".