Trajkovski: “Palermo? Il club ora è forte, possono tornare in Serie A. Quel gol…”

"Se farò un altro scherzo all'Italia? Quel gol non era uno scherzo, ma una cosa troppo importante per noi. Spero di segnarne un altro, se possibile. Anzi, avvicinandosi la partita con l’Italia, l’ho rivisto più volte negli ultimi giorni. Volevo caricarmi. Le immagini, anche adesso che ne parlo, mi fanno venire i brividi". Lo ha detto Alexander Trajkovski , intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". L'attaccante della Macedonia del Nord , colui che ha deciso lo spareggio-playoff contro l' Italia di Roberto Mancini in quel di Palermo a marzo 2022, si è espresso in vista della gara in programma sabato sera a Skopje .

IL GOL -"So quanto pesava quel gol, non capita spesso di segnare un gol così importante, ma valeva tanto anche per noi. Significava finale. Un traguardo indescribile, non potete capire quanto ha festeggiato il nostro popolo, non eravamo mai stati così vicini a un Mondiale. Grandissima vittoria. Un evento da ricordare. Eravamo riusciti a battere la Germania fuori casa prima dell’Europeo, ma con l’Italia ci siamo superati. Portogallo? Peccato per la stanchezza. Giocare fuori casa con il Portogallo, dopo tre giorni soltanto, era troppo per le nostre possibilità. Eliminare gli azzurri e anche Ronaldo in 72 ore, per una nazionale come la nostra, era impossibile. Mi rimane la soddisfazione. Il gol più importante della mia carriera non si cancella, resterà sempre con me. Come Pak Doo Ik? Sì, lo so chi era il coreano. Ho giocato in Italia, conosco la storia. Pensate se ne segnassi un altro...".