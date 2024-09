Totò Schillaci, le condizioni restano gravi: “La situazione è stazionaria”

La moglie Barbara è l'unica che può vederlo e stare con lui: "Non ci sono novità, né in negativo, né in positivo".

Nella giornata di domenica la famiglia aveva emesso una nota per fare chiarezza sulle sue condizioni: "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò". Intanto, davanti al padiglione 7 dell’ospedale Civico è un viavai di parenti. Tra di loro c’è anche la moglie Barbara. Nonostante gli occhi segnati dalla stanchezza - scrive Gazzetta.it - la donna non si è sottratta dal rispondere alla domanda su come sta suo marito. "Non ci sono novità, né in negativo, né in positivo, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore della gente, capisco tutta questa attenzione, vi chiedo, però, anche di rispettare il nostro momento", le sue parole.