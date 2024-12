Torretta, Palermo CFA: campo comunale si sblocca grazie a emendamento Varrica (M5S)

Approvato il finanziamento di 200mila euro proposto da Adriano Varrica (M5S) per il completamento del campo sportivo comunale di Torretta, sbloccando il progetto del Palermo CFA e favorendo iniziative sociali

TORRETTA: APPROVATO IL FINANZIAMENTO PER IL CAMPO SPORTIVO DEL PALERMO CFA — Palermo - L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento presentato dal deputato Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle, destinando 200mila euro al completamento del campo sportivo comunale di Torretta. La struttura, che entrerà a far parte del progetto del Palermo CFA (Palermo City Football Academy), rappresenta un passo significativo per lo sviluppo sportivo e sociale del territorio, poiché permetterà di rispettare il contratto tra le parti che include finalità sociali per la comunità locale siglato nel maggio 2021 dal presidente Dario Mirri con il Comune di Torretta.

Il finanziamento consente di sbloccare un progetto rimasto fermo per mancanza di fondi e lungaggini burocratiche. Si punta così a trasformare il campo comunale di Torretta in uno spazio multifunzionale, dedicato allo sport e all’inclusione sociale.

UN INVESTIMENTO PER IL TERRITORIO — Il campo sportivo sarà una risorsa essenziale per la comunità di Torretta, grazie a un modello di gestione che prevede:

• La promozione di iniziative sportive concordate con il Comune.

• Il libero accesso al pubblico per eventi organizzati dall’amministrazione.

• L’uso gratuito della struttura da parte di scuole e attività educative.

FINALITÀ SOCIALI E EDUCAZIONE SPORTIVA — Il contratto che regola la realizzazione del campo prevede un forte impegno verso le finalità sociali. Grazie al Palermo CFA, il campo sportivo diventerà un punto di riferimento per:

• Educazione ai valori sportivi: Attraverso lo sport, i giovani potranno imparare disciplina, rispetto e lavoro di squadra.

• Inclusione giovanile: L’infrastruttura sarà accessibile a tutti, con un focus particolare sulle fasce più deboli della popolazione.

• Valorizzazione del territorio: La presenza del Palermo CFA rappresenta un’opportunità per Torretta di emergere come polo sportivo e sociale.

IL RUOLO DI VARRICA — L’emendamento presentato da Adriano Varrica si è rivelato fondamentale per il completamento del progetto. La somma stanziata di 200mila euro coprirà le spese necessarie per ultimare i lavori e avviare le attività previste. Questo finanziamento conferma l’impegno del Movimento 5 Stelle nel promuovere iniziative che abbiano un impatto positivo sul territorio, creando opportunità per le nuove generazioni.

L’EMENDAMENTO

Il testo di Adriano Varrica: “Per i lavori di realizzazione del campo sportivo in erba sintetica è destinato un contributo al Comune di Torretta di 200.000 euro per l'esercizio finanziario 2025.

Il contributo é funzionale a sbloccare la realizzazione dell'impianto sportivo comunale di Torretta, ad oggi ferma per la mancanza di una parte delle risorse finanziarie necessarie.

L'impianto si trova nei pressi della cittadella sportiva realizzata dal Palermo Calcio che, nell'ambito dell'Accordo già siglato col Comune, si farebbe carico di organizzare nel realizzando campo una scuola calcio e di avviamento allo sport a titolo gratuito per i ragazzi di quel comprensorio territoriale”.

PALERMO CFA: UN MODELLO DI SVILUPPO SOCIALE — Il Palermo CFA, con il supporto delle istituzioni locali, trasformerà il campo comunale di Torretta in una struttura all’avanguardia, capace di ospitare attività sportive e sociali. Il progetto punta a diventare un esempio di come sport e comunità possano unirsi per generare valore e inclusione, offrendo ai giovani strumenti concreti per un futuro migliore.