Torino, Cairo saluta Segre: “Palermo per te grande chance, meriti il meglio”

"Grande Jacopo in bocca al lupo per la stagione e per la tua carriera! Ti ho conosciuto quando sei arrivato al Toro nel 2014 e da allora non ti sei mai fermato crescendo costantemente grazie alla tua intelligenza, alla tua determinazione e alla tua passione - ha scritto il presidente del Torino, Urbano Cairo, commentando il post pubblicato dall'account ufficiale della società rosanero -. Ora hai grande opportunità in città importante come Palermo ti auguro di ottenere il massimo! Te lo meriti perché sei un ragazzo eccezionale! Ancora in bocca al lupo. Il tuo Pres", le sue parole.