Tony Di Piazza: “Auguri al Palermo per una stagione da protagonista. Forza!”

Tony Di Piazza continua a dare il proprio sostegno al Palermo Calcio. L'ex vicepresidente - tramite un post su Facebook - ha fatto gli auguri alla squadra di Corini per l'inizio di campionato. I rosanero affronteranno, infatti, questa sera il Perugia di Castori all'esordio in Serie B. Il match è in programma alle ore 20.45 al Renzo Barbera. "Auguri al Palermo per una stagione da protagonista. Forza Palermo!!", le parole di Di Piazza.