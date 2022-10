Ternana, verso il Palermo: buone notizie per Lucarelli, in gruppo Pettinari e Bogdan

Prosegue la marcia di avvicinamento della Ternana alla sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio alle 14:00. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria. Come riporta calcioternano.it, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo Stefano Pettinari assente per infortunio dalla metà di agosto. Oltre all'attaccante romano ha lavorato in gruppo anche il difensore Luka Bogdan, che si era fermato dopo la trasferta a Modena. Lavoro personalizzato, invece, per Agazzi, Favilli, Falletti e Palumbo. Questa mattina a partire dalle 9.30, invece, la squadra ha svolto una seduta a porte chiuse all’antistadio Giorgio Taddei.