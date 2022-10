Ternana-Palermo, i convocati di mister Lucarelli per la sfida contro i rosanero

Sono ventisei i convocati di mister Cristiano Lucarelli per la sfida contro il Palermo valida per l'ottava giornata di Serie B . Questo l'elenco comunicato dal club umbro:

Allenamento di rifinitura questa mattina per i rossoverdi all’antistadio. Al termine dello stesso Cristiano Lucarelli ha comunicato l’elenco dei 26 convocati per Ternana-Palermo in programma domani allo stadio Libero Liberati alle ore 14.00 (diretta Sky Sport, DAZN ed Helbiz Live).