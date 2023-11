Ternana-Palermo: ecco quanti tifosi rosanero allo Stadio “Liberati”

I tagliandi riservati ai tifosi ospiti per assistere alla gara saranno disponibili fino alle ore 19:00 di sabato.

Due giorni e sarà Ternana-Palermo, match in programma domenica 26 novembre alle ore 16:15 allo Stadio "Libero Liberati". Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, dunque, i rosanero torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro il Cittadella. Un ko che ha portato ad una contestazione da parte dei tifosi al termine della partita, con diversi striscioni esposti allo stadio anche nelle ore successive.

Tuttavia, "la delusione per i risultati tutt’altro che soddisfacenti dell’ultimo periodo non coincide con un calo dell’entusiasmo nel sostenere la squadra dagli spalti, almeno fuori casa: al Liberati a supportare il Palermo ci saranno oltre mille tifosi", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". Intanto, sono ancora in vendita i biglietti per assistere a Ternana-Palermo, con la possibilità di acquistare i tagliandi riservati ai tifosi ospiti fino alle ore 19:00 di domani, sabato 25 novembre.

"Corini e i giocatori sperano che si possa arrivare almeno a 1.500 persone (il settore ospiti può contenerne 1.920), stesso numero visto tre settimane fa al Ferraris (nonostante la vendita fosse stata circoscritta ai residenti in Sicilia in possesso della SiamoAquile Card): per il disgelo servirà necessariamente una vittoria e la controprova arriverà nel match interno con il Catanzaro di venerdì prossimo, ma intanto il popolo a sostegno del Palermo ha fatto la sua scelta e stabilito che non è disertando lo stadio che si manifesta l’insoddisfazione per un periodo così infelice sul piano dei risultati", conclude il noto quotidiano.

