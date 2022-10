Ternana-Palermo 0-0: tris di chances per gli umbri, i rosa tengono ma non pungono

Palermo che cerca punti, risposte ed autostima al "Libero Liberati" di Terni. Avversario ostico ed in ottima condizione per la compagine rosanero: la Ternana di Lucarelli si candida al ruolo di sorpresa ed outsider di lusso del campionato di Serie B. Corini opta per un 4-3-3 elastico che si declina in un 4-4-1-1 in fase di non possesso. Pigliacelli tra i pali, Mateju e Sala a presidiare le corsie da esterni bassi, Nedelcearu e Marconi tandem di centrali difensivi. Stulac playmaker in zona nevralgica con Segre e Saric intermedi ai suoi fianchi. Di Mariano ed Elia sono le frecce di un tridente che ha in Brunori il terminale offensivo centrale. Partenza contratta per gli ospiti che rischiano almeno in due occasioni nel primo quarto d'ora. Non funzionano a dovere blocchi e marcature su palla inattiva: due corner e due ghiotte chances per gli umbri con le incornate di Capuano e Sorensen. Primo squillo rosanero con Stulac, Brunori lo serve bene al limite dell'area ma lo sloveno mastica il sinistro dai diciotto metri. Segre entra in ritardo su Di Tacchio e rimedia un giallo ingenuo al minuto diciotto. La Ternana arriva con troppa facilità dalle parti di Pigliacelli, Partipilo serbe il liberissimo Palumbo che incrocia bene con il mancino sfiorando il palo. Il Palermo costruisce la prima occasione al minuto ventinove: Di Mariano scodella per Brunori, il bomber rosa lavora benissimo la sfera, spalle alla porta, coniando un'ottima sponda per l'inserimento di Saric, percussione e sinistro che attraversa l'area piccola senza che Elia riesca a correggere in rete. Cambio forzato per Lucarelli: si fa male Capuano e gli subentra Diakite. Stessa sorte per Corini: Sala cede ad un problema fisico, dentro Buttaro con Mateju dirottato a sinistra. La costruzione dal basso rischia di giocare ancora un brutto scherzo ai rosa: Stulac difetta nel controllo e perde la sfera nella propria trequarti, Palumbo premia il taglio di Corrado che crossa teso facendo correre un brivido sulla schiena di Pigliacelli. Partipilo imbecca bene Coulibaly che non trova la coordinazione per centrare la porta. Segre va già dopo una percussione in area ma non pare esserci alcun contatto con Corrado. Indecisione di Mateju ed inserimento di Coulibaly, Marconi rimedia in scivolata. Cassata viene ammonito per un chiaro fallo tattico su Elia. Il primo tempo termina a reti bianche dopo tre minuti di recupero.