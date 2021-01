Ternana-Paganese 3-1, furia Lucarelli: “Sono arrabbiato, mercoledì ne cambio otto. Così a Palermo prendiamo tre gol”

Nuovo successo per la Ternana.

3-0: è questo il risultato della sfida tra Ternana e Paganese, andata in scena questo pomeriggio al “Liberati” e decisa dalle reti di Partipilo, Falletti e Antezza. La compagine umbra archivia senza troppa fatica la pratica Paganese, consolidando ulteriormente il primo posto in classifica. Un successo netto che tuttavia non soddisfa a pieno il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli che, intervenuto nel post-gara ai microfoni di “Cusano Italia Tv”, ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra che mercoledì prossimo sarà impegnata contro il Palermo di Roberto Boscaglia.

“Con questa poca intensità potremo rischiare di non vincere il campionato. Giocando cosi è difficile pensare di poter vincere il campionato. Succede ogni tanto nelle annate, ma prestiamo attenzione sennò prendiamo tre gol a Palermo e torniamo a casa. Paulumbo? Non mi è piaciuta la sua prestazione tecnica. Senza intensità non si può giocare, abbiamo rischiato sui piazzati, marcature non fatte con il sangue agli occhi. Mi prendo il risultato ma oggi è stato fatto un passo indietro”.

Lucarelli si è poi espresso sul battibecco con la terna arbitrale: “Si, cose che succedono, alcune decisioni non mi sono piaciute”.