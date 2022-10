Ternana, Lucarelli: “Testa al Palermo, incrocio pericoloso. Questa B è maledetta”

Le parole del tecnico della Ternana dopo la vittoria contro il Cittadella

"Abbiamo fatto un'ottima partita perché avevamo timore ed il giusto rispetto del Cittadella". Lo ha detto Cristiano Lucarelli, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cittadella. Una vittoria, quella conquistata dalla Ternana in trasferta in occasione della settima giornata del campionato di Serie B, centrata grazie alle reti messe a segno da Antonio Palumbo e Mamadou Coulibaly.

"Noi da quando siamo tornati in Serie B, ma anche l'anno della C in cui abbiamo fatto quel record, per prepararci al meglio abbiamo guardato tante partite del Cittadella: è la squadra che ti dà il valore del campionato per il loro modo di giocare le partite. Oggi (ieri, ndr) siamo stati bravi noi a fare a loro quello che loro solitamente fanno agli altri. Studiare molto il Cittadella, una società che fa calcio vero, ci ha messo nelle condizioni di sbagliare veramente poco. Siamo stati bravi dal punto di vista mentale", ha proseguito Lucarelli, che si è espresso anche in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato 8 ottobre allo Stadio "Liberati".

SUL PALERMO -"Obiettivi? Noi pensiamo di avere una squadra forte, dei ricambi forti. Ma in questo campionato ci sono almeno 10-12 squadre, tra cui il Cittadella, che possono ambire a vincere il campionato o a partecipare ai playoff. Noi ci siamo dati una regola: pensare di partita in partita. Sabato abbiamo un incontro pericoloso, da questo punto di vista la B è maledetta. Quando si incrociano una squadra che ha vinto fuori casa e una squadra che ha perso in casa, solitamente premia la squadra che ha perso in casa. Io ho sensibilizzato molto i ragazzi in vista di questa partita e la stessa cosa dovremmo fare la prossima settimana, altrimenti diventa complicato. Dobbiamo avere intensità, gambe ma soprattutto questi dieci centimetri. Se non riesci a vincere, archiviare e ripartire non hai tante possibilità di far bene in questo campionato".

EQUILIBRIO -"Noi l'anno scorso avevamo tanti buoni singoli giocatori che con una giocata potevano cambiarti la partita e li abbiamo anche quest'anno, quello che ci mancava era la compattezza. Quest'anno siamo sulla buona strada. Se riusciamo ad essere squadra e prendere pochi gol, noi abbiamo la sensazione di poter fare gol a chiunque. Stiamo facendo dei passi importanti, dobbiamo continuare ad avere equilibrio tra fase difensiva ed offensiva. Solo così possiamo giocarcela contro chiunque, anche se sulla carta ci sono squadre più brave di noi. Ma il campo per fortuna è fatto in erba e non in carta. La classifica? Siamo solo all'inizio. E noi non siamo nemmeno partiti benissimo. Sembrava che anche quest'anno fossimo indietro rispetto a tante altre squadre e invece non ci siamo disuniti e siamo riusciti a fare queste tre vittorie di fila. Siamo rimasti compatti, è questa la cosa più bella", ha concluso.