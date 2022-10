Ternana, Lucarelli: “Palermo temibile, classifica bugiarda. Loro ambizioni chiare”

"In Serie B le partite sono tutte complicate, appena metti la puzza sotto il naso prendi le sberle, siccome andremo ad affrontare una squadra che ha perso in casa e noi abbiamo vinto fuori, molto spesso in questi incroci accade l'inverso, cioè che chi ha vinto fuori poi va a perdere, noi abbiamo deciso di prenderci fino all'ultimo questo vantaggio, abbiamo grande rispetto per il Palermo, non c'è nessuna squadra che abbia speso 3 milioni di euro per un calciatore della stessa Serie B, le loro ambizioni sono chiare,la classifica non rispecchia il loro reale valore, e quindi se domani ci metteranno in grandi difficoltà io non mi sorprenderei. E' una squadra temibile".