Ternana, domani partenza per Palermo: si ferma Donnarumma, out anche Ghiringhelli

Ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro il Palermo, in scena martedì

Dopo la sconfitta rimediata contro il Cittadella e le dimissioni rassegnate dal tecnico Aurelio Andreazzoli, è ripresa questa mattina la preparazione della Ternana alla sfida contro il Palermo, in programma martedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Nel dettaglio, i rossoverdi hanno svolto un allenamento mattutino all’antistadio Giorgio Taddei. Non ha preso parte alla seduta Alfredo Donnarumma: l’attaccante campano, nel corso della gara con il Cittadella, si è infortunato al flessore della coscia sinistra. L’entità dell’infortunio - informa il club umbro - sarà valutata nella giornata di domani con esami strumentali. Ai box anche Ghiringhelli mentre per Agazzi, Capuano, Mantovani e Favilli hanno svolto un lavoro personalizzato. Salterà il match contro gli uomini di Eugenio Corini anche Mattia Proietti, che dovrà scontare un turno di squalifica. Domani la squadra partirà alla volta del capoluogo siciliano dove, nel pomeriggio, sosterrà la seduta di rifinitura.