Ternana, a Palermo Lucarelli 2.0: Bandecchi lo richiama su consiglio di Andreazzoli

Palermo che vuole accelerare il passo per salire di slancio sul treno playoff. Ternana in preda ad una crisi d'identità, tecnica e societaria, fresca di ennesimo ribaltone in panchina. Chiuso il deludente ciclo Andreazzoli, Bandecchi torna sui suoi passi e richiama alla guida delle fere Cristiano Lucarelli. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" approfondisce la caotica situazione in casa umbra, precipitata dopo il flop interno contro il Cittadella sancito dalla prodezza balistica proprio di un calciatore palermitano, il talentuoso Crociata. Rapporto turbolento tra il patron del club umbro e la tifoseria rossoverde, delusa dalla gestione societaria e da una serie di risultati marcatamente al di sotto delle aspettative. Andreazzoli non è riuscito mai decisamente ad invertire la rotta di Falletti e compagni, l'ex tecnico dell'Empoli rassegna le dimissioni dopo essere subentrato proprio a Lucarelli in seguito alla sconfitta contro il Pisa. L'ex bomber di Parama e Livorno, tra le altre, sulla panchina della Ternana ha vinto un campionato ed una Supercoppa di C. Sembrava impossibile ricucire lo strappo con Bandecchi, ma il suo ritorno alla guida della formazione umbra si è concretizzato nelle ultime quarantottore. Candidatura fortemente caldeggiata dalla squadra, che aveva dato segnali piuttosto eloquenti in tal senso, e consigliato a Bandecchi dallo stesso Aurelio Andreazzoli una volta rassegnate le dimissioni dall'incarico. Battesimo probante per il Lucarelli 2.0 e trasferta ad alto coefficiente di difficoltà contro il Palermo di Corini. La compagine rossoverde ha in dote individualità in grado di spostare gli equilibri in categoria, ma il Palermo al Barbera ha davvero lasciato le briciole agli avversari, mettendo in fila gran parte delle big di questo campionato. All'andata la Ternana si impose su un Palermo impalpabile con un secco tre a zero. Stato di forma ed autostima delle due squadre sembrano essere totalmente invertite rispetto al match del "Liberati".