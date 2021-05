Teramo, Paci: “Vantaggio Palermo arma a doppio taglio. Ecco che match mi aspetto”

“Riuscire a passare il turno sarebbe importante ed alzerebbe ulteriormente il giudizio sulla nostra stagione, ma credo che sia comunque stato fatto, nell’arco dell’annata, un gran lavoro da tutto il team”.

Parola di Massimo Paci. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Teramo in vista della sfida contro il Palermo, in programma alle ore 15.30 allo Stadio “Renzo Barbera”. “Andremo con la consapevolezza di poterci giocare le nostre opportunità. E’ stato un campionato equilibrato e credo che sarà lo stesso a Palermo, tra due squadre in salute. Bisognerà stare dentro al match, abbiamo un solo risultato a disposizione e dovremo capire il tipo di partita da costruire. La squadra ci ha già regalato tante emozioni, facendoci togliere tante soddisfazioni”, sono state le sue parole.

“Il Palermo ha due risultati su tre a disposizione, è un vantaggio solo apparentemente, perchè ogni partita va giocata per vincere, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Le motivazioni sono alte su ambo i fronti – ha proseguito Paci -. La partita si deciderà sugli episodi, sono convinto che potremo far bene perchè nell’ultimo periodo abbiamo entusiasmo e birra nelle gambe, ci siamo preparati bene e siamo carichi, ma non dovremo sconfessare i nostri principi e rimanere equilibrati, non subendo gol. Nella gara di andata, dopo il vantaggio, ricordo che ci abbassammo troppo, questo non deve accadere, non dobbiamo essere remissivi”.

“I ragazzi sono tutti estremamente motivati, devo solo esser bravo a capire chi ha quel quid in più per affrontare questa sfida. Il nostro mantra è fare un gol più di loro. Adesso inizia un nuovo capitolo, le pagine di questo libro sono tutte da scrivere e speriamo di essere bravi perchè ci teniamo tanto. I tifosi? Li sentiamo vicini, anche nei momenti più delicati sono stati contenti dell’atteggiamento mostrato dalla squadra: sarebbe una soddisfazione enorme passare il turno, cercheremo di vincere anche per loro”. ha concluso.