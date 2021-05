Teramo, la ricetta di Bombagi: “La mia sul Palermo, ecco cosa servirà per batterli”

“Siamo in un buon momento di forma, possiamo giocarcela contro il Palermo”.

Parola di Francesco Bombagi. Diversi sono stati i temi trattati dall’attaccante del Teramo, prossimo avversario del Palermo, intervenuto in conferenza stampa. Domenica 9 maggio alle ore 15.30 andrà in scena al “Renzo Barbera” il primo turno dei playoff, con la compagine rosanero che ha a disposizione due risultati utili su tre.

“Abbiamo già fatto vedere in campionato di non essere da meno, li abbiamo messi in difficoltà due volte. Proveremo a metterli in difficoltà ancora una volta. Siamo fiduciosi, dobbiamo scendere in campo con lo spirito giusto per puntare a giocare un’altra partita. Santoro? Simone è un bravissimo ragazzo, ha qualità importanti. Ha un cambio passo da Serie A. E’ quello che noti più di tutto. Potrebbe avere una carriera importante”, sono state le sue parole.

PALERMO – “Il Palermo è un’ottima squadra, in avanti hanno giocatori importanti come Floriano, Kanoute, Lucca. Sembra abbiano trovato la quadratura. Sarà una bella partita, non c’è qualcosa in particolare che mi preoccupa. Mi preoccupano loro come squadra. A livello di pressioni sono certo che saranno capaci di gestirle, hanno giocatori esperti. Bombagi vs Valente? Lui è più un esterno rispetto a me, anche lui è un ottimo giocatore”.

LA RICETTA – “Contro le squadre migliori del girone ci siamo espressi sempre bene, ma vincere non è mai facile. Abbiamo in ogni caso le carte in regola per giocarcela, spero di andare in doppia cifra. A Palermo nella gara di ritorno non abbiamo mai sofferto granché. Abbiamo le potenzialità per provare a guadagnarci il turno. Dobbiamo spingere sull’acceleratore, è quello che proveremo a fare. Fortunatamente giocheremo al Barbera che non è un campo di patate”, ha concluso Bombagi, autore fin qui di nove reti.