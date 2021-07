Teramo, Iachini conferma: “Cianci al Palermo? Trattativa importante”

Le parole del presidente del Teramo sul futuro dell'attaccante ex Bari, nel mirino del club rosanero

In attesa di definire il futuro di Andrea Saraniti - in cerca di una nuova sistemazione - e con Lorenzo Lucca ormai virtualmente ceduto al Pisa, il direttore sportivo Renzo Castagnini, continua a lavorare per costruire l'attacco in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo di Soleri, il Palermo punta con decisione Cianci del Teramo. A confermare i rumors di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Carlo Musa in qualità di nuovo direttore sportivo del Teramo, il presidente del club abruzzese, Franco Iachini.