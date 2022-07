Tennis, Palermo Ladies Open: Cocciaretto e Bronzetti a caccia dei quarti. I rosa…

Prosegue il percorso "netto" delle teste di serie ai 33^ Palermo Ladies Open. Dopo le rinunce di Martina Trevisan e Shuai Zhang per problemi fisici, le altre sei teste di serie sono ancora in tabellone. Sara Sorribes Tormo, n. 41 della classifica mondiale e testa di serie n. 4, disputerà i quarti di finale con l’ungherese, Ana Bondar, testa di serie n. 7, vincitrice del derby con la connazionale Panna Udvardy per 6-2 6-4. La spagnola, invece, ha condotto in porto un match a senso unico con la francese Leolia Jeanjean (proveniente dalle qualificazioni) vincendo 6-0 6-2.