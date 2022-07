Tedino su Brunori: “Matteo ha delle qualità precise. La fiducia di Baldini…”

"Voglio salutare tutti i tifosi del Palermo, a cui auguro un grosso in bocca al lupo per questa stagione. Brunori? Io voglio dire la verità come sempre: Matteo è un ragazzo che ha tutte le componenti positive per affrontare un campionato da protagonista. Credo che il salto di qualità debba farlo lui come ragazzo. L'ha fatto in parte con l'Arezzo. All'Entella non ha fatto male, forse ha fatto meno bene, che è diverso. Fiducia di Baldini? Un giocatore sente la fiducia dell'allenatore. Matteo ha delle qualità precise e ben definite, che sono state messe in luce dall'ottimo lavoro della squadra. Ha una tecnica di base sopraffina. Usa bene entrambi i piedi ed è un giocatore che sa sia costruire che finalizzare. Sa attaccare lo spazio e venire incontro. I fuoriclasse autentici esplodono a 19-20 anni, ma gli altri sono sempre arrivati ai 25 per dimostrare il loro valore".